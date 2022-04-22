Политолог рассказал, до каких пор необходимо вести спецоперацию на Украине

Военную спецоперацию России нужно продолжать до тех пор, пока ВС РФ не займут западные границы Украины. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько в интервью порталу «Украина.ру». По его словам, только в этом случае российская сторона полностью выполнит все задачи, которые объявили в Министерстве иностранных дел страны.

Лишь в таком случае все задачи, которые заявил российский МИД, будут полностью выполнены. И при таком положении дел военный блок НАТО прекратит осуществлять поставки всех видов вооружений на Украину, осваивая её территории военным путём, — заявил политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине. Министр напомнил, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

Лавров также отмечал, что у России не было иного выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, поскольку Украина усилила обстрелы территорий республик. По словам министра, Запад намеренно использовал украинского лидера Владимира Зеленского против России, чтобы пойти наперекор Минским соглашениям. Лавров добавил, что Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, поэтому его заявления не следует воспринимать всерьёз.

Глава МИД России также заверил, что Москва не стремится сменить режим на Украине. Он подчеркнул, что у жителей страны должна быть свобода выбора и им самим предстоит решить, как жить далее.