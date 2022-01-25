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Политолог рассказал, что Украину накроет «ком катастроф»

Киевский политолог Ермолаев: Украине грозит «ком катастроф»
03:59, 26 января 2022
Политолог рассказал, что Украину накроет «ком катастроф» Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press
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Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперёд. Уже в течение года почувствует это на себе промышленность, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Эксперт считает, что нынешний отопительный сезон ещё может пройти без проблем, однако высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной промышленность Украины.

Мы тяжёлое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год, — указал Ермолаев.

Ранее стало известно, что эскалация российско-украинского конфликта неминуемо приведёт к росту стоимости энергоносителей для многих стран, заявила первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат. Кроме того, это также обернётся более продолжительным периодом мировой инфляции, считает она.

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