Скорый запуск «Северного потока — 2» оставил Украину без поддержки со стороны Евросоюза, которому нужно заполнять пустые хранилища российским топливом. При этом сами власти Киева не хотят остаться «у разбитого корыта» и считают, что им все должны. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Анатолий Иванов.

В Киеве забыли о том, что земля не крутится вокруг Украины. Германии необходим «Северный поток — 2» как минимум из-за того, что немцы покупают российский газ по небольшим ценам. Им нужно голубое топливо, тем более, что впереди зима, а газовые хранилища Европы практически пустые, — отметил политолог.

По его словам, представители Украины очень разочарованы в решении Германии поддержать «Северный поток — 2», так как им обещали, что российский газопровод не будет работать или же на него будут наложены огромные ограничения. Теперь же украинцы остались «у разбитого корыта», так как у них нет российского газа по доступной цене, а также исчезла поддержка со стороны Евросоюза.

Позиция Украины остается неизменной — им все должны. ФРГ должны воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2», США ввести санкции, «Газпром» продлить контракт с Киевом еще на 15 лет. Всё это звучит абсурдно и глупо, — заключил Иванов.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Кремль в шантаже. По его мнению, власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска трубопровода «Северный поток — 2».