Политолог объяснил, почему США не помогут Украине вступить в НАТО

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена подтвердила, что Вашингтон не планирует помогать Киеву в членстве в НАТО. Об этом изданию «Экономика сегодня» рассказал политолог Александр Вершинин.

США в очередной раз открестились от Украины в вопросе получения членства в НАТО, доказав, что Киев для них просто марионетка. И понятно, что Зеленский сейчас будет рассказывать всё, что захочет, — считает политолог.

Так, украинский лидер может рассказывать, что его поддержал Байден и как он готов помочь стране войти в НАТО. Однако заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, кажется более правдивым и реалистичным, отмечает эксперт.

В очередной раз можно убедиться, что Украина является марионеткой США. Она также в дальнейшем продолжит поддерживать интересы Запада и антироссийские настроения. На сегодняшний день другой роли для этой страны нет, резюмировал Вершинин.

Ранее Зеленский поговорил с журналистами после встречи с коллегой из США Джо Байденом. Он сообщил, что атмосферу переговоров нельзя назвать «солнечной», хоть беседа и была продуктивной.