Политолог рассказал, что российские военные почти заняли Херсонскую область

Политолог Сергей Михеев рассказал изданию ИА SM-News, что российские вооружённые силы почти целиком заняли Херсонскую область. По его словам, военные российские корабли подавляют попытки организовать береговую оборону Одессы.

Что касается южного направления, а именно Херсонской области. Она полностью практически занята, и там готовится давление в направлении Одессы. Периодически с наших кораблей подавляются попытки создавать позиции береговой обороны. Работа идёт, — сказал Михеев.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вся территория Херсонской области под контролем сил ВС РФ. Он добавил, что силы ДНР и ЛНР захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников, а также изъяли 10 американских комплексов Javelin и ряд других образцов западного вооружения.

17 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России во время спецоперации на Украине за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта, а российская военная авиация в тот день уничтожила 29 военных объектов Украины.

В свою очередь телеканал RT опубликовал кадры из Мариуполя, снятые с высоты птичьего полёта. На видео показаны пустые улицы и обгоревшие многоэтажки, на выезде из города движется колонна легковых автомобилей.