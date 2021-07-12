Политолог предрёк создание армии в Европе из-за Афганистана

Бегство США из Афганистана вынудит европейские страны организовать свою армию, чтобы защищаться от возможных угроз из этого региона. Американцы бросили всех, кто помогал им в Исламской Республике, то есть наглядно показали всему миру, что просто отрекаются от союзников. Об этом «Народным Новостям» рассказал политолог Владимир Карасёв.

Причина проста — бегство США из Афганистана, другого варианта просто нет. И главное, что США бросили тех сотрудников, которые работали на американские спецслужбы, — отмечает эксперт.

Политолог рассказал, что из-за сложившейся ситуации Европа сделала свои выводы и теперь европейские страны будут всерьёз думать о создании своих вооружённых сил. Эта тема будет активнее обсуждаться после выборов в Германии, которые намечены на 26 сентября. Вопрос создания объединённой армии Европы поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнул Карасёв.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общая армия Евросоюза, о которой заговорили его лидеры, может разобщить европейские страны и навредить Североатлантическому альянсу.