Политолог рассказал, чем поможет Армении Европейский фонд мира Политолог Марков: Европейский фонд мира поможет армии Армении

Европейский фонд мира поможет Армении перейти на стандарты НАТО во всех аспектах военной сферы, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, деятельность фонда будет схожа с той, что он ведет на Украине. При этом он предположил, что помощь Еревану будет менее масштабной.

Фонд мира Евросоюза в Армении будет осуществлять ту же деятельность, которую он частично ведет на Украине. ЕС будет не прямо участвовать в войне, но будет осуществлять поставки вооружений, военной техники, переподготовку военных Армении. Начнется перевод армянской армии на стандарты НАТО, — заявил Марков.

С финансовой точки зрения, отметил политолог, речь идет о суммах в сотни раз меньше, чем те, которые Евросоюз посылает Киеву.

Ереван не ведет напрямую войну против Москвы. Армения сейчас в 10 раз меньше Украины по населению и в 20-30 раз по числу вооружений и количеству военнослужащих, — сказал Марков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ страны, и в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этого государства. По его словам, заверения Еревана о том, что армяне покинули Карабах из-за бездействия российских миротворцев являются неправильными.