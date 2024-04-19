Европейский фонд мира поможет Армении перейти на стандарты НАТО во всех аспектах военной сферы, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, деятельность фонда будет схожа с той, что он ведет на Украине. При этом он предположил, что помощь Еревану будет менее масштабной.
Фонд мира Евросоюза в Армении будет осуществлять ту же деятельность, которую он частично ведет на Украине. ЕС будет не прямо участвовать в войне, но будет осуществлять поставки вооружений, военной техники, переподготовку военных Армении. Начнется перевод армянской армии на стандарты НАТО, — заявил Марков.
С финансовой точки зрения, отметил политолог, речь идет о суммах в сотни раз меньше, чем те, которые Евросоюз посылает Киеву.
Ереван не ведет напрямую войну против Москвы. Армения сейчас в 10 раз меньше Украины по населению и в 20-30 раз по числу вооружений и количеству военнослужащих, — сказал Марков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ страны, и в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этого государства. По его словам, заверения Еревана о том, что армяне покинули Карабах из-за бездействия российских миротворцев являются неправильными.