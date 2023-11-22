Политолог раскрыл значение участия Путина в саммите G20 Политолог Корнилов: участие Путина в G20 говорит о провале попыток изоляции РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 свидетельствует о том, что попытки изолировать Москву не достигают того результата, на который рассчитывали Вашингтон и Брюссель, заявил NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, Россия — полноправный член «Большой двадцатки», даже если это не нравится коллективному Западу.

Это не значит совершенно, что теперь отношения между Западом и Россией возвращаются «к бизнесу как обычно». Наверное, страны, которые входят в «Большую семерку», будут устраивать какие-то демарши, — рассказал он.

Корнилов пояснил, что Путин не планирует проводить отдельные беседы с другими лидерами во время саммита. Он подчеркнул, что при необходимости президент мог бы назначить нужную встречу и без этого мероприятия.

С кем президент хочет встречаться, с тем и встречается. Если ему захочется поговорить о двусторонних вопросах в рамках живого или онлайн-общения, он может это сделать до саммита, — пояснил он.

Ранее Кремль подтвердил, что президент России примет участие в саммите «Большой двадцатки» в формате видеоконференции. В ходе мероприятия будут подведены итоги индийского председательства, а также затронуты темы мировой экономики, климата, проблематики цифровизации и ряд других. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава государства выступит с речью, связанной с нынешней мировой повесткой, и изложит взгляд Москвы на существующие проблемы и вызовы.