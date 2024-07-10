Политолог раскрыл, в чем заключается реальная логика НАТО Политолог Марков: логика НАТО заключается в удержании России вне Европы

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Логика НАТО заключается в том, чтобы держать США в Европе, Россию вне Европы, а Германию ограниченной, считает политолог Сергей Марков. Он напомнил, что об этой логике в шутку высказывался первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмей.

Марков отметил, что слова первого генсека Североатлантического альянса оказались правдой. По его мнению, военный блок пытается скрыть данную истину за красивыми словами и различными декларациями.

Ранее Сергей Марков выразил уверенность, что руководство НАТО допустило ряд важных провалов во время выстраивания своей политики в XXI веке. Политолог указал на 15 ошибок Североатлантического альянса, которые вылились в неудачи военного блока в разных регионах, включая Украину и Ближний Восток. Также важным промахом Альянса стал украинский конфликт и участие в нем Европы.

До этого аналитики BILD, сравнивая вооруженные силы 32 стран военного блока с Россией и Китаем, пришли к выводу, что западные войска уступают РФ в артиллерии и ядерных зарядах. При этом НАТО превосходит Москву в количестве солдат, авиации и флоте.

Также ранее политолог Алексей Стаценко выразил уверенность, что если Украина вступит в НАТО, можно будет забыть о каких-либо переговорах. По его словам, такой вариант развития событий может привести к эскалации конфликта.