Политолог раскрыл условие вступления Швеции в НАТО Политолог Асафов назвал преференции для Турции условием вступления Швеции в НАТО

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Одним из основных условий вступления Швеции в НАТО являются преференции для Турции, которая занимает в этом вопросе переговорную позицию, считает политический аналитик Александр Асафов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что для Североатлантического альянса данное решение является принципиальным.

Вопрос в том, что именно попросил Эрдоган у своих собеседников. Вероятнее всего, сейчас идут самые напряженные переговоры по вступлению Швеции в НАТО, потому что для Альянса принципиально провести данное решение, а для Эрдогана это переговорная позиция, — уточнил эксперт.

По словам политолога, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки Швеции. Среди них формальные политические требования о прекращении поддержки организаций, которые являются оппонентами действующего лидера, и выдача тех, кого в государстве признают террористами. Кроме того, Эрдоган может настаивать на экономической помощи Турции.

В США ранее усомнились, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Альянсом и Стокгольмом 14 июня. Власти Турции считают, что Швеция должна полностью реализовать новый закон о терроризме, поправки в который вступили в силу 1 июня.