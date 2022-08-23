Политолог раскрыл способы тайной передачи оружия из США Украине Политолог Кубышкин: США могут тайно передавать оружие Украине через частные корпорации

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США могут тайно поставлять вооружение Украине через частные корпорации, а также частные военные компании и посредников, рассказал доктор исторических наук, профессор СПбГУ Александр Кубышкин. По его словам, Вашингтон делает это, чтобы расходы на вооружение не отражались в государственном бюджете, иначе масштабы поставок могут обернуться скандалом для действующего американского президента Джо Байдена, пишет Lenta.ru.

Это обычная практика в американской внешней политике, потому что крупные расходы на вооружения учитываются в государственном бюджете и проходят через конгресс. Но обойти эти вещи, используя засекреченные статьи [бюджета], вполне возможно, — пояснил эксперт.

Кубышкин подчеркнул, что США важна поддержка Украины, чтобы служить раздражителем для России. Он отметил, что эта тенденция будет сохраняться до осенних выборов в конгресс, а после могут возникнуть перемены. Кроме того, если тайные поставки получат широкий резонанс, то республиканцы начнут требовать разбирательства и может возникнуть «коллизия», заключил политолог.

Военный историк Юрий Кнутов ранее предположил, что США могут тайно поставлять Украине дополнительную технику, например, ракеты повышенной дальности ATACMS, которые используются в комплексах HIMARS либо LMRS. Он добавил, что через Польшу и Румынию ВСУ могут направлять дополнительную бронетехнику.