Политолог раскрыл смысл заявления, которое подписали лидеры России и Китая Политолог Журавлев: заявление РФ и КНР об углублении отношений означает их союз

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российско-китайское заявление об углублении отношений, которое подписали главы стран, доказывает, что государства остаются союзниками, рассказал в беседе с «360» политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, заявление также показывает, что давление Запада не сработало.

Заявление носит политический характер. Оно доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Сейчас китайцев очень уговаривают, давят: «Не будьте союзниками России». Вот заявление показывает — давление не сработало, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что в партнерство стран входит военно-техническое, транспортно-логическое и экономическое взаимодействие. Также в будущем государства могут запустить новые крупные проекты.

Россия чем еще хороша для Китая — мы прекрасная точка для вложения капитала. Сейчас в мире очень мало мест, где вложение капитала было бы рентабельным, — добавил специалист.

Ранее стало известно, что китайские власти поддерживают усилия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, это следует из совместного заявления лидеров двух стран. В нем также отмечается, что Пекин выступает против вмешательства извне в дела РФ.