Политолог раскрыл, почему союзники России подписали украинскую декларацию Политолог Кортунов: союзники России подписали украинский договор под давлением

Фото: IMAGO/Global Look Press

Союзники России могли подписать украинскую декларацию под давлением со стороны Запада, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В разговоре с NEWS.ru политолог отметил, что данное событие теоретически может повлиять на отношения с РФ. По его мнению, все зависит от того, как отреагирует Москва.

Сейчас все зависит от того, какой будет реакция Москвы. Конечно, из этого могут сделать историю, в таком случае это повлияет на отношения с РФ. А с другой стороны, могут исходить из того, что сам документ достаточно общий. И также надо учитывать, какое давление оказывалось на эти страны со стороны Запада, — пояснил эксперт.

Политолог призвал дождаться формальной реакции со стороны России. Он предположил, что Москва навряд ли станет развивать скандал вокруг данных подписей. По мнению Кортунова, это никак не отразится на двусторонних отношениях стран.

Посмотрим, какая будет формальная реакция с российской стороны. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, большого скандала Москва не хочет затевать вокруг этого. На двусторонние отношения этот факт серьезно не повлияет, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что итоговую декларацию по украинскому саммиту в Швейцарии поддержали 80 государств. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны. Декларацию не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.