Политолог раскрыл плюсы и минусы российско-индийского партнерства Политолог Макаркин: в отношениях с Россией Индия исходит из своих интересов

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В отношениях с Россией Индия исходит из собственных интересов, заявил политолог Алексей Макаркин. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что государство активно покупает российскую нефть, но платит рупиями, из-за чего деньги приходится инвестировать в экономику государства. По его словам, Индия проводит многовекторную внешнюю политику.

Индия активно покупает российскую нефть, но платит рупиями, которые нужно инвестировать в индийскую экономику. То есть Индия дружит с Россией, но исходит из своих интересов. Как модно сейчас говорить, Индия проводит многовекторную внешнюю политику. У нее есть отношения с Россией, Китаем, США и ЕС, — пояснил политолог.

По словам Макаркина, Индия — достаточно сложная страна. Так, она одновременно является членом международной организации БРИКС, но ищет, кого отправить на саммит по украинскому конфликту в Швейцарию, уточнил эксперт. При этом политолог добавил, что ни премьер Индии, ни министр иностранных дел в эту делегацию входить не будут.

Ранее стало известно, что индийская энергокомпания Reliance Industries решила отказаться от закупок нефти из РФ, поставленной танкерами судоходной компании «Совкомфлот». Дели не будет пользоваться судами этой фирмы из-за того, что ранее она подпала под санкции США.