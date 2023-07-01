Россиянам рассказали, изменилось ли отношение к ним кубинцев Политолог Лидовской: российских туристов на Кубе по-прежнему любят и всегда ждут

Фото: E]Joaquin Hernandez/Xinhua/Global Look Press

Куба, Гавана

На Кубе туристов из России любят и всегда ждут, рассказал в беседе с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, это одна из стран, где россияне могут отдыхать, не опасаясь негатива в свой адрес на фоне нынешней русофобии в мире.

Куба — одна из самых гостеприимных стран по отношению к гражданам России. Мы дружим именно на уровне народов, а не правительств, со времен СССР, — сказал Лидовской.

Он отметил, что в 90-е годы российско-кубинские отношения были несколько подпорчены из-за либералов во власти РФ, но сейчас они восстановлены. При этом кубинский руководитель Фидель Кастро подчеркивал, что причиной этих проблем были именно представители российской элиты, а не народ.

Сейчас, когда Россия стала флагманов независимого мира, а кубинцы тоже себя считают борцами за свободу, островное государство стало одним из лучших направлений для туризма, где можно отдохнуть, не думаю про отношение к себе, -добавил Лидовской.

Он также указал на то, что на Кубе в память о дружбе с СССР продолжают ухаживать за советскими памятниками и возлагать к ним цветы.

Ранее сообщалось, что 1 июля из московского аэропорта Шереметьево отправится первый за 16 месяцев авиарейс на Кубу. После почти 14-часового перелета, самолет приземлится в аэропорту курортного города Варадеро. Прямое авиасообщение между РФ и Кубой было отменено 28 февраля 2022 года в связи с санкциями, которые страны Запада ввели против российских авиакомпаний.