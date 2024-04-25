Политолог раскрыл цель визита госсекретаря США в Китай Политолог Подлесный: Блинкен приехал в Китай для вытеснения китайцев с рынка США

Фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен приехал к китайцам, чтобы продолжить их вытеснение с рынка США, рассказал в беседе с «360» политолог Геннадий Подлесный. По его словам, американцы хотят вытеснить китайские товары и заместить их продукцией собственного производства.

Хотя президента США Джо Байдена многие считают антиподом Трампа, он продолжает его линию на вытеснение китайцев с рынков Соединенных Штатов. И конечно, американцы попытаются перехватить инициативы в финансировании ряда проектов в чувствительных для Китая зонах, например в Африке, — объяснил политолог.

Подлесный отметил, что Блинкен приезжал, чтобы убедить китайцев снизить возможности экономики страны с точки зрения товарного производства. США предлагают Китаю снизить объем и количество ВВП, но за счет этого поднимется цена на товары, и, следовательно, увеличится прибыль, подчеркнул эксперт.

Кроме того, США хотят, чтобы Пекин перестал поддерживать Москву, подытожил политолог.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, организовав визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, планируют расшатать российско-китайскую связку. По его мнению, Пекин не станет договариваться с Вашингтоном в ущерб интересам Москвы.