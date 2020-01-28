https://static.news.ru/photo/26187a00-4151-11ea-b36d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, в которой возложил на СССР вину за начало Второй мировой войны. Об этом заявил политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Прежде подобные выступления позволяли себе Пётр Порошенко и Арсений Яценюк, написал Белашко на своей странице в Facebook.

По его словам, Зеленский читал текст и запинался. Сложилось впечатление, что он видел его впервые. Также политолог усомнился, что украинский лидер понимал, о чём говорит.

По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели, — считает Белашко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.