Политолог оценил слухи о военных поставках из КНДР в Россию Политолог Мезюхо: Россия и КНДР имеют право вести торговлю в любых сферах

Фото: Ng Han Guan/AP/TASS

Военный парад в КНДР

Достоверных данных о поставках боеприпасов из КНДР в Россию нет, заявил в беседе с «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. При этом он напомнил, что обе страны являются суверенными государствами и могут вести торговлю в любых сферах.

Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что тиражируемые украинскими и американскими СМИ слухи о том, что КНДР якобы передала России миллион снарядов, являются частью информационной войны, которая ведется против нашей страны. Политолог считает, что Киев и Запад таким образом стремятся показать мнимую международную изоляцию России, что у нее нет «нормальных» экономических партнеров и сотрудничать она может только с теми странами, которые сами живут под многолетними санкциями.

Посыл этих публикаций уничижителен и в отношении России, и в отношении КНДР. Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает, — резюмировал политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными публикации о предполагаемых поставках в Россию оружия из КНДР. По его словам, ранее уже много раз возникали такие слухи.