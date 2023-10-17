Политолог призвал ударить по позициям ВСУ до их перехода к обороне Политолог Кедми: ВС России должны ударить по ВСУ до их перехода к обороне

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России, у которых находится стратегическая инициатива в зоне СВО, должны ударить по позициям ВСУ до их перехода к обороне, заявил израильский политолог Яков Кедми. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт подчеркнул, что российским военным важно «уловить этот момент». Он также отметил, что США будут настаивать на продолжении боевых действий, так как прекращение огня будет означать поражение Украины.

Линия фронта идет к состоянию, когда украинская армия рано или поздно перейдет к обороне. Надо уловить этот момент и бить до того, как она перешла. <...> США не могут допустить прекращения огня, как бы им ни хотелось. <...> Прекращение военных действий будет расцениваться как поражение, — пояснил эксперт.

Кедми уточнил, что Вашингтону важно, чтобы боевые действия на Украине продолжались все время, пока будет идти предвыборная кампания. По мнению политолога, это станет лозунгом предстоящих выборов президента в США. Эксперт отметил, что для Вашингтона выгодно, чтобы позиционные бои продолжались в тех же местах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание Запада от ситуации в его стране. При этом он отметил, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.