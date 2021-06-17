Политолог: Путин и Байден добились своих целей на саммите в Женеве

https://static.news.ru/photo/06b96d40-cf4e-11eb-842b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и президент США Джо Байден Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на прошедшем саммите в Женеве добились поставленных целей. Об этом НСН заявил политолог Дмитрий Орешкин.

По мнению эксперта, на встрече российский лидер представил себя внутренней аудитории, а американский — внешней.

Мне кажется, что оба довольны, оба достигли своих целей. Для Путина было важно прорвать информационную блокаду, показать всему миру, что ему жмёт руку и с ним разговаривает руководитель самого мощного государства. И он это сделал. На пресс-конференции он выглядел убедительно, он был удовлетворён, уверен в себе, ничего нового он не сказал, — отметил политолог.

Орешкин считает, что задача у Путина была не что-то конкретное получить, а получить саму встречу. Он тщательно подготовился к пресс-конференции, продумал все ответы. Теперь Россия будет смотреть и говорить, как он чётко отвечает на провокационные вопросы, добавил эксперт.

Политолог отметил, что и Байден также достиг того, чего хотел.

Он, во-первых, приехал на эту встречу после встречи с лидерами G7 и НАТО и, соответственно, представил Путину консолидированную позицию не Соединённых Штатов, а всего западного мира, — сказал специалист.

Как считает эксперт, главной задачей Байдена было обозначить Путину те направления, по которым будут прорисованы «красные линии», что в дальнейшем позволит при необходимости действовать США жёстче.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал российско-американский саммит в Швейцарии успешным только для Москвы. По его словам, Вашингтон не смог ничего сделать для остановки «Северного потока — 2», а это было важным.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина прошли 16 июня в Швейцарии длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.