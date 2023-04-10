Политолог предсказал усиление контроля за Зеленским со стороны США Политолог Асафов: США усилят слежку за Зеленским после информации о контрнаступлении ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вашингтон усилит слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским после информации о контрнаступлении ВСУ, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что слитые документы Пентагона и информация о тайном контроле за лидером Украины никак не повлияют на взаимоотношения США с киевской властью.

Хоть Зеленскому это будет и неприятно, но контроль за ним только усилят. Наступление ВСУ должно пройти по американскому плану, а, значит, США должны контролировать все направления украинской политики, включая и действия президента, — уточнил политолог.

По словам Асафова, факт слежки за Зеленским говорит о том, что в Вашингтоне ему не доверяют. Эксперт отметил, что в США могут опасаться неожиданных и непредсказуемых действий со стороны лидера Украины. Политолог считает, что контроль за Зеленским снимать не станут.

То, что американцы следили за Зеленским, — это забавный факт, который говорит о том, что доверия к нему нет совсем, — заключил Асафов.

Ранее были слиты секретные документы Пентагона, из которых стало известно, что США следили за Зеленским. В отчете американской разведки говорится, что украинский лидер в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников.