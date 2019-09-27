https://static.news.ru/photo/b00f55d2-e1af-11e9-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Евразийского центра при Атлантическом совете и бывший посол США на Украине Джон Хербст предрёк, что ожидает США после отставки Волкера. По его мнению, замену дипломату будет найти сложно, так как он «опытный и эффективный» специалист.

Политика США после отставки Волкера не изменится, но это может сказаться на роли США в условиях по завершению войны в Донбассе, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.