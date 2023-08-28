Политолог предсказал проблемы у доллара в пятилетней перспективе Политолог Дудаков: единая валюта БРИКС потеснит доллар через три-пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный Запад пока не считает единую валюту стран БРИКС потенциальной угрозой доллару США, однако ситуация может измениться уже через три-пять лет, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с ИА SM.News он пояснил, что к тому времени новая валюта будет использоваться для расчетов внутри союза, в котором будут состоять и экспортеры нефти, и импортеры.

Банк развития БРИКС заявил, что примерно треть своих активов переведет в незападные валюты. <...> На Западе и в США это воспринимают как карточный домик, что это не приведет ни к каким последствиям. Они уверены, что миру не угрожает уход от доллара. Может быть сейчас действительно ничего не угрожает. Пройдет три-пять лет, появится валюта, начнут на нее переходить, тогда ситуация изменится, — высказал мнение эксперт.

Он уточнил, что к тому времени в блоке БРИКС одновременно будут состоять и крупнейшие импортеры нефти, и крупнейшие экспортеры, в том числе Россия, Иран и Саудовская Аравия, и на эти страны будет приходиться две трети всего экспорта нефти. Такой союз импортеров и экспортеров может привести к тому, что торговля энергоресурсами перейдет от доллара к альтернативным валютам, что станет серьезным ударом по доминированию США в финансовой сфере.

По словам политолога, на Западе пытаются скептически относиться к расширению БРИКС, которое якобы приведет к увеличению противоречий внутри блока. Однако, по мнению аналитика, конфликтных ситуаций в новом объединении удастся избежать.

Те страны, которые с 1 января 2024 года войдут в блок БРИКС, нельзя их назвать конфликтными с нынешними членами союза. Там и Аргентина, и Египет, Саудовская Аравия, Иран. Последние две страны — конкуренты на Ближнем Востоке. Благодаря поддержке Китая им удалось нормализовать хотя бы частично свои отношения, — напомнил Дудаков.

Ранее политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что расширение БРИКС сильно подорвет экономику США из-за дедолларизации стран объединения. При этом эксперт отметил, что европейские страны пострадают еще больше, чем США.