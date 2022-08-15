Политолог предсказал катастрофу из-за визита конгрессменов США на Тайвань Политолог Наумов: провокации со стороны США могут вызвать катастрофу мирового масштаба

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/Global Look Press

Политолог Сергей Наумов прокомментировал очередной визит конгрессменов США на Тайвань. Он заявил, что дальнейшие провокации Вашингтона могут привести к тому, что холодная война с КНР перерастет в катастрофу мирового масштаба, пишет Live 24.

Попытки ослабить экономическое развитие Китая, втянув его в военный конфликт на Тайване, могут иметь самые непредсказуемые последствия. <...> Дальнейшие провокации могут привести к тому, что холодная война между Китаем и США перерастет в катастрофу мирового масштаба, — отметил эксперт.

Китай не признает суверенитет Тайваня, считая его своей провинцией. Наумов подчеркнул, что власти республики рекомендуют Соединенным Штатам не вмешиваться во внутренние дела государства, однако американские политики уверены, что их провокации не получат ответной реакции.

Делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла 14 августа на Тайвань. Визит продлится до 15 августа. Делегация США должна встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву.

Власти Китая назвали «опасным ходом» визит конгрессменов США в Тайвань. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин настоятельно призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. По его словам, Вашингтону следует придерживаться политики «одного Китая».