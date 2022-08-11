Политолог предсказал искусственное занижение долга Молдавии за газ Политолог Злобин: в результате аудита долг Молдавии за газ будет искусственно занижен

Фото: moldovagaz.md

Объекты газоснабжения

Компании из Великобритании и Норвегии, которые будут проводить независимый аудит, искусственно занизят исторический долг Молдавии за газ из-за санкций и давления на РФ, сообщил кандидат политических наук Александр Злобин. В разговоре с «Экономикой сегодня» он напомнил, что Кишинев не считает себя обязанным выплачивать задолженность «Газпрому».

Ситуация в мире и антироссийская риторика стран коллективного Запада ставят под вопрос результаты этого заказа. Есть вероятность, что на фоне санкций и давления на РФ компании из Великобритании и Норвегии намеренно предоставят результаты, где долг молдавской стороны будет искусственно занижен, — убежден политолог.

Злобин считает, что если назначенная сумма не удовлетворит российскую сторону, она имеет полное право потребовать пересмотреть дело. В «Газпроме» настаивают на том, что исторический долг Молдавии за газ составляет 440 миллионов долларов, а вместе с пеней за неуплату эта сумма выросла до 700 миллионов долларов.

Вице-премьер Молдавии ранее пригрозил приостановкой подачи газа в Приднестровье в случае, если «Газпром» прекратит поставки. По его словам, «контракт есть контракт» и он «должен соблюдаться». Представитель правительства подчеркнул, что Кишинёв вовсе не хочет лишать Тирасполь газа, но если поставки из России прекратятся, то и приднестровцам придётся нести бремя высокого роста цен.