Политолог предрёк Украине возврат в Средневековье

https://static.news.ru/photo/0424cb36-c703-11eb-a6d8-96000091f725_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Руслан Бортник заявил, что ещё один кризис и Украина вернётся в Средневековье. В эфире канала «Первый казацкий» он раскритиковал утверждения властей страны о том, что она стала «аграрной сверхдержавой».

Бортник обратил внимание, что Украина полностью зависима от импорта технологий.

В каждой единице продукции украинской от 20% до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевной материал, лекарства, средства роста и технологии, — отметил политолог.

Он добавил, что техника на полях Украины вся иностранная, существует зависимость от зарубежной энергетики.

В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства, — утверждает эксперт.

По его мнению, Украине в этом плане «нечем хвастаться».

Если возникнет какой-либо кризис и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье, — считает Бортник.

Пока же страна работает на развитие Запада, хотя сама обнищала. Покупая там технологичную продукцию, Украина обеспечивает там же рабочие места и стимулирует развитие науки.

Сегодня же мы, получая килограмм пшеницы или мяса, получаем небольшую долю прибыли и гоним это на Запад. Там это превращается в муку, макароны, хлеб, хамон, консервы и с большой добавленной стоимостью продается, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что поддержка европейской и евро-атлантической интеграции на Украине за последние два года уменьшилась на пять процентов. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Чиновник добавил, что в подобной ситуации дополнительные аргументы получат те, кому ближе «российско-белорусская модель». Вице-премьер так и не понял, «насколько это соответствует интересам Европы».