Политолог предрёк раскол немецкого общества из-за политики Шольца

Из-за политики канцлера Германии Олафа Шольца страну могут ждать протесты, заявил политолог-германовед Александр Камкин «ПолитЭксперту». Он отметил, что в Германии растут цены, жители недовольны и не понимают, почему должны «вписываться за какого-то Зеленского».

Некое подобие французских жёлтых жилетов ожидать вполне можно. Это может быть и аналог демонстраций миграционного кризиса 2015–2016 года, акции протеста, рост партий крайне полярного толка — ультраправых и левых. Раскол общества неизбежен, — сказал Камкин.

По его словам, убытки из-за действий Шольца ложатся на плечи налогоплательщиков.

Ранее Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время своего выступления по поводу солидарности к украинским беженцам и к проблемам в медицине при пандемии. По его словам, за возможность так, без страха выражать своё мнение борется и Германия, и граждане Украины.

До этого Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС (это первый из трёх уровней) для подготовки к возможному прекращению поставок российского газа. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что в случае развития подобного сценария в министерстве создадут кризисный штаб.