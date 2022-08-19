Политолог предрёк вмешательство США при крупной победе России на Украине Профессор политологии Миршаймер: США вмешаются в конфликт на Украине при крупной победе РФ

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Ситуация вокруг спецоперации России на Украине может обернуться вмешательством в конфликт США. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. Свои предположения он привёл в статье для журнала Foreign Affairs. В материале эксперт описал несколько вариантов сценария американского вмешательства.

Так, профессор предположил, что если ситуация на Украине не разрешится в течение года, Вашингтон может захотеть ввести небольшой контингент сухопутных войск для помощи Киеву.

При этом более вероятным сценарием он называет тот, при котором украинская армия начнёт разваливаться, а РФ одержит крупную победу. В этом случае Штаты могут попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.

Окончательным сценарием американского вмешательства политолог назвал непреднамеренную эскалацию, когда Вашингтон окажется втянут в военный конфликт, сам того не желая, в результате непредвиденного события, которое будет развиваться по восходящей спирали.

Ранее издание Politico написало о том, что США допускают возможность использования Украиной поставляемого Вашингтоном оружия для проведения атак на полуостров Крым.