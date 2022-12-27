Политолог предрек сокращение числа суверенных государств Политолог Евстафьев предрек сокращение числа суверенных государств

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В будущем суверенных государств станет меньше, поскольку многие страны считают для себя нормальным интегрироваться в «американскую империю», считает политолог Дмитрий Евстафьев. Как заявил он в разговоре с «ПолитЭкспертом», такими странами будут управлять «временщики и голограммы лидеров», которые не будут стремиться к развитию страны, а будут лишь действовать по указаниям Вашингтона.

В современном мире слишком много элит считают интеграцию своих стран в новую американскую империю, превращение их из государств в «территории» нормальным и даже желательным, — подчеркнул Евстафьев.

Политолог убежден, что на месте Украины для США могла оказаться любая другая страна — Франция, Япония или Германия. По его мнению, если в мире ничего не изменится, полная утрата суверенитета ждет большую часть мира.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами. Он отметил, что что финансовая система Украины разрушена, хотя стране необходимо возвратить Западу более $100 млрд долга.