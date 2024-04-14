Политолог предрек Киеву серьезные проблемы из-за конфликта Ирана и Израиля Политолог Перенджиев: США остановят поддержку Киева из-за войны Израиля с Ираном

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке сулит неприятности Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, заявления Вашингтона о невозможности финансово поддерживать Киев были оправданием, чтобы США могли сохранить военные ресурсы для ведения боевых действий против Ирана и помощи Израилю.

Все это сулит неприятности Киеву. На протяжении нескольких месяцев мы слышали, что они не могут снабдить Украину, а тут резко начинает разворачиваться новая операция. Общество поверило, что США не могут финансово поддержать Украину, ссылаясь на республиканцев и их позицию. Я полагаю, что эти заявления были лишь оправданием, чтобы Штаты могли сохранить военные ресурсы для боевых действий против Ирана и помощи Израилю, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке, по сути, говорит об открытии второго фронта США. Политолог также считает, что нельзя исключать начала боевых действий за Арктику. По его словам, об этом свидетельствуют планы Вашингтона открыть военную базу в Финляндии вблизи российских границ. Перенджиев отметил, что этот прецедент наводит на мысли о возможной военной операции или агрессии против арктических ресурсов РФ и Северного морского пути.

Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что Иран осознавал невозможность нанести серьезный ущерб Израилю. По его словам, больших рисков перевести ситуацию в масштабное столкновение не было. Он подчеркнул, что Тель-Авив был готов к атаке, поскольку ему не привыкать сбивать воздушные цели.