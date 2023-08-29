США могут предоставить Украине свои гарантии безопасности по израильской модели, которая останется в силе даже в случае смены американского президента, заявил NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, вероятность таких действий Вашингтона невысока — из-за рисков прямого вооруженного столкновения Запада с российской армией.
В США и Европе прекрасно понимают, насколько Украина неоднородна, в отличие от Израиля. Поэтому предоставлять гарантии безопасности и тем более израильского сценария столь неоднородной стране, к тому же имеющей особое значение для России, это все-таки чревато новой большой войной, от которой откосить и передать ее Украине уже не получится. Сражаться с нами коллективный Запад готов почти на всех фронтах, кроме одного — прямого боестолкновения. Прямая война с Россией — это большое количество гробов и необходимость возвращать призывные армии, от которых в Америке и большинстве европейских стран отказались, — заявил Трухачев.
Политолог подчеркнул, что Израиль является исключительным случаем, если не считать Великобританию, но там сыграли роль особые отношения между англосаксами.
Сравнение даже мирного времени Украины и Израиля, мягко говоря, будет не в пользу Украины, — констатировал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева с США «наверняка будет» израильская модель по гарантиям безопасности. По его словам, это подразумевает и поставки оружия, и обучение украинских военных, и сохранение финансовой поддержки даже в том случае, если нынешний хозяин Белого дома Джо Байден проиграет на президентских выборах, которые состоятся в Соединенных Штатах в 2024 году.