Политолог предрек большую войну при гарантиях Украине по израильской модели Политолог Трухачев усомнился, что США дадут Украине гарантии по модели Израиля

США могут предоставить Украине свои гарантии безопасности по израильской модели, которая останется в силе даже в случае смены американского президента, заявил NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, вероятность таких действий Вашингтона невысока — из-за рисков прямого вооруженного столкновения Запада с российской армией.

В США и Европе прекрасно понимают, насколько Украина неоднородна, в отличие от Израиля. Поэтому предоставлять гарантии безопасности и тем более израильского сценария столь неоднородной стране, к тому же имеющей особое значение для России, это все-таки чревато новой большой войной, от которой откосить и передать ее Украине уже не получится. Сражаться с нами коллективный Запад готов почти на всех фронтах, кроме одного — прямого боестолкновения. Прямая война с Россией — это большое количество гробов и необходимость возвращать призывные армии, от которых в Америке и большинстве европейских стран отказались, — заявил Трухачев.

Политолог подчеркнул, что Израиль является исключительным случаем, если не считать Великобританию, но там сыграли роль особые отношения между англосаксами.

Сравнение даже мирного времени Украины и Израиля, мягко говоря, будет не в пользу Украины, — констатировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева с США «наверняка будет» израильская модель по гарантиям безопасности. По его словам, это подразумевает и поставки оружия, и обучение украинских военных, и сохранение финансовой поддержки даже в том случае, если нынешний хозяин Белого дома Джо Байден проиграет на президентских выборах, которые состоятся в Соединенных Штатах в 2024 году.