Политолог предположил реакцию Москвы на нейтральный флот в Черном море Политолог Трухачев: Россия может предоставить Китаю свои военные базы

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Россия может предоставить Китаю свои военные базы в Калининградской области, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, вряд ли страны НАТО согласятся вести военные действия против Пекина. При этом он назвал сложным вопрос об ответной реакции РФ, так как страна не готова на настоящий момент вести боевые действия против НАТО на море.

Вероятно, Москва предоставит какие-то свои базы для Китая. К примеру, в Калининградской области. Вряд ли НАТО обрадуется появлению китайских военных объектов в своем тылу, — предположил политолог.

По еще одному сценарию Трухачева, у России не останется другого выхода, кроме того, чтобы взять Одессу. Он считает, что в противном случае Одесса превратится в главную военно-морскую базу НАТО. Политолог призвал не входить в заблуждение и пояснил, что под «нейтральным» флотом в данном случае подразумевают группу нечерноморских стран.

Речь прежде всего идет о США, Франции, Великобритании, Германии и Италии. Запад будет делать все, чтобы именно эти страны получили право на законных основаниях вводить свой флот в Черное море, чтобы воевать с Россией напрямую, — заявил Трухачев.

В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны сформировать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также прокомментировал идею создать нейтральный флот в Черном море. По его словам, любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор.