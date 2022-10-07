Политолог предположил ответ США на вооруженный конфликт с КНДР Политолог Солонников: США могут эвакуировать армию из Южной Кореи из-за конфликта с КНДР

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США могут эвакуировать свои вооруженные силы из Южной Кореи в случае конфликта с КНДР, убежден директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, такой ответ может последовать, если вооруженное столкновение с Пхеньяном приведет к большим потерям среди личного состава американской армии, что неприемлемо для Вашингтона. Эксперт уточнил, что КНДР способна нанести такой урон ВС США даже без ядерного оружия, пишет «ПолитЭксперт».

Даже обычных вооружений в Северной Корее достаточно, чтобы если и не победить в войне, то нанести неприемлемый урон Соединенным Штатам, войска которых расквартированы в Южной Корее. Мы прекрасно видели в разных мировых конфликтах, когда большое количество убитых американских солдат приводило к тому, что США вынуждены были эвакуировать свои вооруженные силы, — заявил политолог.

Солонников напомнил, что Штаты недавно перебросили ударную авианосную группу в акваторию Корейского полуострова, а после направили в Японское море атомный авианосец «Рональд Рейган». Поэтому, по его словам, цель ракетных испытаний, которые сейчас проходят в КНДР, — осадить Вашингтон.

Накануне КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они были запущены с 15-минутным интервалом и обе упали в море.

Позже стало известно, что Южная Корея и США намерены провести совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Учения запланированы на 7–8 октября.