Политолог предположил, на кого Запад спихнет вину за гибель Раиси Политолог Перенджиев: Запад может обвинить Азербайджан в гибели Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19 мая 2024 года

Запад может спихнуть вину за гибель иранского президента Ибрахима Раиси на Азербайджан, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru политолог отметил, что США вместе с Европой могут попытаться рассорить Иран и Азербайджан, чтобы препятствовать созданию коридора «Север — Юг».

Я не удивлюсь, если Запад от имени негосударственных структур сделает заявление, что якобы это не обошлось без участия Азербайджана, то есть попробуют поссорить Иран и Азербайджан. Это может препятствовать созданию коридора «Север — Юг», — пояснил эксперт.

По мнению Перенджиева, вертолет Раиси могли повредить специально перед вылетом. Как отметил эксперт, с двумя другими воздушными судами, которые сопровождали иранскую делегацию, ничего не произошло. Кроме того, нельзя исключать вероятность электромагнитного воздействия из космоса, подчеркнул политолог.

Здесь могла быть диверсия в отношении вертолета, что-то повредили специально перед вылетом. Вертолет с Раиси упал, а с двумя другими ничего не произошло. Это не назовешь простым совпадением. Второй момент: электромагнитное воздействие из космоса. Это высокотехнологичный вопрос, но США могут обладать такой технологией, — предположил Перенджиев.

Политолог Алексей Макаркин ранее усомнился в причастности Израиля к трагической гибели Раиси. Он напомнил, что израильские власти никогда не наносили удары по главам государств. Эксперт отметил, что с 1979 года у Израиля и Ирана складываются крайне сложные отношения, но нападений на президентов никогда не совершалось.