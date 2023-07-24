Политолог предположил, куда пропал глава МИД КНР Китаист Лукин: главу МИД КНР могли обвинить в коррупции

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Глава МИД Китая Цинь Ган

Китайские политики могут пропасть после того, как против них возбуждают дело с обвинениями в коррупции, завил NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, комментируя исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. По словам политолога, обычно после расследования обвиняемый политик выходит в свет и дает публичные показания.

В Китае бывает, например, когда против какого-либо политика начинается расследование по делу о коррупции, сначала он действительно пропадает, а потом выходит в свет, публично дает какие-то показания и признает свою вину, — сказал Лукин.

При этом политолог отметил, что представителя МИД трудно обвинить в коррупции, так как там, «по сути, воровать-то и нечего». По его словам, все другие версии — лишь догадки западных журналистов. Он также подчеркнул, что внешнеполитический курс Китая не зависит от того, кто стоит во главе МИД, его определяет Си Цзиньпин, а МИД КНР — лишь исполнительный орган.

Глава внешнеполитического ведомства Китая не появлялся на публике несколько недель. Исчезновение Гана из информационного поля вызвало большое количество реакций со стороны различных СМИ. Bloomberg сообщил, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли из-за исчезновения китайского министра не смог поехать в Пекин с рабочим визитом, запланированным на июль.