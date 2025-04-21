Политолог предположил, чем обернется для Канады возможное вступление в ЕС Политолог Светов заявил, что вступление в ЕС чревато для Канады ограничениями

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Канаде не выгодно вступать в Евросоюз, поскольку это решение не даст стране какие-либо преимущества, а, напротив, наложит на нее массу ограничений, заявил RT политолог Юрий Светов. По его мнению, эта страна демонстрирует стремление к независимой политике.

Я думаю, что это Канаде мало что даст, потому что Канада претендует на некую независимую позицию. В том числе из-за этого сейчас с Соединенными Штатами конфликтует. <...> Канаде это надо? <...> Я в реальность такого варианта не верю, — высказался Светов.

По его словам, присоединение Канады к Европейскому союзу обернется жесткими рамками и «подчинением брюссельским чиновникам», чего канадцы вряд ли пожелают. Кроме того, последствия такого шага непредсказуемы для канадско-американской торговли, от которой зависят обе страны, добавил политолог.

Аналитик Патрик Поппель ранее заявил, что отказ Евросоюза поддержать предложение России о пасхальном перемирии будет означать, что страны ЕС утратили основы своей культурной идентичности. По его словам, перемирие на религиозные праздники — давняя традиция европейской цивилизации.