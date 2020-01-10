Политолог и востоковед Карине Геворгян считает, что Иран не сразу признал свою вину в крушении украинского самолёта, потому что военные не сразу предоставили информацию о деталях произошедшего.
Я думаю, что это связано с тем, что военные не давали информацию, ведь это же очень серьёзная подстава политического руководства, — рассказала телеканалу «Звезда» Геворгян.
По её словам, все причастные к запуску роковой ракеты, пытались избежать немедленного отчёта начальству.
Как ранее писал NEWS.ru, военные Ирана объяснили, почему оператор ПВО, сбивший украинский самолёт в небе над Тегераном, совершил ошибку. У зенитчика, который принял решение открыть огонь, не было возможности связаться с командованием. У него было только пять секунд и он принял неверное решение, и запустил ракету по цели. Военные Ирана просили закрыть воздушное движение на время ударов по американским базам в Ираке, однако это требование было проигнорировано.