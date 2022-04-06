Политолог пояснил реакцию Китая на фейки о событиях в Буче

Западные страны ведут активную информационную войну против России, пытаясь привлечь на свою сторону как можно больше независимых стран, включая Китай. Однако фейки о ситуации в Буче не вынудят Пекин отказаться от дружбы с Москвой, заявил в беседе с «ПолитРоссией» политолог Владимир Корнилов. Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал не делать преждевременных обвинений по поводу провокации в украинском городе.

Запад более свободен в создании и использовании фейков и лжи. Россия такими методами не пользуется и не хочет даже начинать. Конечно, США и их союзники будут усиливать давление на Китай и другие страны, которые пытаются выстраивать какую-то свою самостоятельную внешнюю политику. Штаты продолжат склонять независимые государства к антироссийским санкциям, — отметил Корнилов.

Эксперт уверен, что китайские власти прекрасно понимают, для чего Вашингтон распространяет антироссийские фейки. Кроме того, у Китая нет иллюзий, что если Западу получится разобраться с Россией, то следующим будет КНР. Всё это вынуждает власти Китая маневрировать, а также объясняет их позицию по поводу обвинений в адрес РФ по ситуации в Буче, пояснил политолог.

По мнению Коринилова, фейки о произошедшем в Буче создавались также и для оказания влияние и на других партнёров России. При этом последующие информационные вбросы могут стать ещё страшнее.

Самое ужасное кроется в законе жанра: если распространить один страшный фейк, то новые фейки должны быть еще более кошмарными и ужасающими, чтобы привлечь внимание в следующий раз, — подчеркнул он.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом не делать преждевременных обвинений по поводу провокации в украинском городе Буча. По его словам, необходимо сначала провести подробную проверку фактов, а уже потом делать заявления. Цзюнь считает, что всем сторонам необходимо проявить сдержанность и избегать софистических высказываний.