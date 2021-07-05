Политолог потребовал вернуть Эстонию России

Согласно Ништадскому миру 1721 года вся территория нынешней Эстонии была не только отвоёвана Петром I, но и куплена «на вечные времена». Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Евгений Сатановский.

Он заявил, что кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас не может требовать у России территорию Печорского района Псковской области, так как три века назад все территориальные вопросы были улажены.

Не Таллину у Москвы надлежит земли требовать, а скорее наоборот. Причём территорию всей Эстонии. Да и, говоря по чести, всей Прибалтики и прочими землями и водами тоже, — отметил эксперт.

Сатановский отметил, что в своих территориальных претензиях к России эстонский политик ссылается на Тартуский мир 1920 года и нахождение земель Печорского района в составе России, по его мнению, является преступной оккупацией.

При этом на сегодняшний день у России и Эстонии нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году при подписании пограничного договора Таллин без согласования с Москвой внёс в документ ссылки на Тартуский мирный договор. В свою очередь Россия отозвала подпись под документом.

Ранее сообщалось, что в России ответили на требование Эстонии вернуть «оккупированные» территории. Высказывания Хенна Пыллуааса можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой «в расчёте на не очень грамотных избирателей в плане юриспруденции и истории».