https://static.news.ru/photo/ec50cb14-3de1-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, опроверг существование тех глобальных вызовов, которые генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «всадниками Апокалипсиса».

По мнению главы ООН, наибольшую опасность для мира сейчас представляют геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями. Российский политолог, в свою очередь, считает, что главной проблемой мира в XXI веке является неравенство людей и стран.

Главная проблема Земли заключается в том, что несколько тысяч миллиардеров владеют тем же, чем владеет большая половина человечества, — приводит «URA.RU» слова Брутера.

Решение этой проблемы снимет те угрозы, о которых говорил генсек ООН, уверен политолог.

Помимо «всадников Апокалипсиса» Гутерриш назвал и «вестников надежды». Так, он считает успехом предотвращение целого ряда вооружённых конфликтов. В частности, в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах, писал NEWS.ru.