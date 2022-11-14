Политолог: после теракта отношения России и Турции могут укрепиться Политолог Марков: отношения России и Турции могут укрепиться после теракта в Стамбуле

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения между Турцией и Россией могут укрепиться, если Анкара сможет помешать США осуществить свои планы ослабить позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил «ПолитРоссии» политолог Сергей Марков. Он считает, что Штаты могли организовать серию терактов в Турции, чтобы возбудить вражду между действующим президентом республики и местными курдами. Эксперт уточнил, что если план Вашингтона сработает и ему удастся взять Турцию под свой контроль, то отношения Москвы и Анкары ухудшатся.

Если серией терактов американцам удастся подчинить турецкого президента или взять власть в Анкаре под свой контроль, то это приведет к ухудшению отношений России и Турции, — считает Марков.

Цель теракта в Стамбуле — устранение Эрдогана как президента, убежден политолог. По его словам, если США удастся спровоцировать турецкого лидера, его возненавидят все живущие в Турции курды, которые выступят против его кандидатуры на выборах. По мнению эксперта, произошедший 13 ноября взрыв — лишь начало террористических атак, организованных при участии Вашингтона.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре ранее предположил, что турецкие власти отвергли соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле, потому что подозревают в причастности к взрыву либо исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, либо спецслужбы США. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского лидера Джо Байдена в том, что тот скрывает Гюлена в Пенсильвании.