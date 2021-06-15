Политолог порекомендовал Роберту Кочаряну быть осторожнее

https://static.news.ru/photo/fa7ef74e-cddf-11eb-ba0e-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/instagram.com

Видно, что бывший президент Армении Роберт Кочарян, говоря о своей победе на грядущих выборах, уверен в себе и своих силах. Однако в нынешней ситуации ему следовало бы быть осторожнее, потому что у него, по оценке некоторых экспертов, существуют проблемы не только с пиаром, но и с группой поддержки. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он отметил, что Кочаряна должны везде рекламировать, он должен присутствовать в как можно большем количестве мест. Однако сам политик рассчитывает в основном на свои прошлые заслуги.

В этом у него могут возникнуть определённые проблемы. Дело в том, что только на заслугах прошлого далеко не уедешь. И и.о. армянского премьера Никол Пашинян, думаю, буде пытаться на этом сыграть. Он ведь пришёл ко власти благодаря противоположной практике. Он создавал современный образ, используя отсылки в прошлом. Пашинян перед будущими выборами будет использовать серьёзную группу поддержки, которая может просто задавить Кочаряна, — заметил политолог.

Также Безпалько сказал, что Пашинян является кандидатом на указанный пост, который точно не устраивает Россию.

Пашинян — это ставленник, условно говоря, соросовской команды. Это команда, которая делала ставку на выход Армении из множества договорённостей, на ликвидацию российских военных баз в стране, а также на превращение Армении в один из элементов антироссийского плацдарма на Кавказе. Проблема в том, что там нет пророссийских партий и политиков. Мы их не выращиваем. А выращивать их надо в большом количестве, чтобы не нужно было делать ставку на кого-то одного, — добавил эксперт.

Ранее Роберт Кочарян поддерживает связь с политической элитой России. Об этом сам политик заявил в разговоре с журналистами.

Политик отметил, что поддерживает связи с представителями российской политической элиты на личном уровне. Кочарян признался, что умеет поддерживать отношения, в частности, дружбу. По его мнению, личные отношения являются важным компонентом и в межгосударственных отношениях. Кроме того, они помогают решать сложные вопросы.