Политолог озвучил возможные последствия заморозки украинского конфликта Политолог Жарихин: заморозку украинского конфликта сочтут поражением США

Фото: МО Украины

Заморозка конфликта на Украине в рамках сложившейся ситуации будет расценена как поражение Киева и Вашингтона, что является для них недопустимым, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Владимир Жарихин. Поэтому, по его словам, противостояние будет продолжаться как минимум до президентских выборов в США.

Зеленский не без оснований считает, что заморозка той ситуации, которая есть сейчас, будет расценена как поражение и Украины, и, самое главное, США. <...> Так что сейчас Зеленскому дана команда продолжать военные действия, — подчеркнул эксперт.

Жарихин заметил, что заморозка конфликта как символическое поражение Украины крайне невыгодна для президента США Джо Байдена, который собирается остаться в Белом доме на второй срок. Он указал, что Штатам рано или поздно придется признать поражение, поэтому они сделают это после того, как пройдут выборы. Как отметил аналитик, на Украине все подчинено американским интересам и проигрыш Киева будет означать проигрыш именно США.

Политолог также напомнил, что было сделано немало заявлений о победе над Россией и уничтожении ее экономики, но все они оказались беспочвенными.

Ранее руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил завершить конфликт на Украине по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение государства от интервенции стран Запада. По словам Рогова, Россию не устроит «корейский» сценарий, что подразумевает заморозку конфликта.