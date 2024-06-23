Политолог ответил, удастся ли США настроить Вьетнам против России Политолог Перенджиев: Вьетнам может отвернуться от США и ориентироваться на РФ

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам (справа)

Вьетнам проводит векторную политику, стараясь сотрудничать как с Россией, так и с США, и одновременно с этим «побаиваясь» Китая, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, о привлекательности партнерства с Россией для Вьетнама говорит эффектная встреча, устроенная президенту РФ Владимиру Путину, а сама Россия способна вытащить Вьетнам «из лап США», если докажет отсутствие территориальных претензий между Вьетнамом и Китаем.

Вьетнам, безусловно, проводит векторную политику, стараясь сотрудничать как с Россией, так и с США. И все потому, что он побаивается Китая. В истории был момент, когда КНР осуществила агрессию против Вьетнама. И если Россия не поможет стране в случае чего обеспечить свою безопасность, Вьетнам может развернуться в сторону Вашингтона. В США тоже это понимают и играют на этом. С другой стороны, пока такие опасения не имеют никаких обоснований, и Вьетнаму, как и любой стране, важно развиваться, налаживать свою экономику и так далее. Поэтому партнерство с Россией кажется ему очень привлекательным, — пояснил политолог.

Ранее министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что США являются стратегическим партнером Вьетнама. По его словам, отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил о готовности Ханоя и дальше развивать сотрудничество с Вашингтоном. Это заявление было сделано спустя несколько дней после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой.