Политолог ответил, почему именно сейчас хотят вернуть переговоры в Стамбуле Политолог Ткаченко: украинский фронт вот-вот может разрушиться

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Украинский фронт может разрушиться если не со дня на день, то с недели на неделю, именно поэтому сейчас наблюдается активность со стороны Запада, заявил NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он обратил внимание на то, что сообщения о желании Запада начать переговоры с Москвой стали появляться с начала 2024 года.

Причем важно отметить динамику. Если сначала речь шла о победе над Россией, о ее стратегическом поражении, то сейчас очевидно, что максимум, о чем мечтает Запад, — это заморозить конфликт. Западные страны предлагают, чтобы результатом переговоров стало перемирие или прекращение военных действий. Пока инициатива проведения переговоров исходит со стороны Запада, находящегося в паническом состоянии. Их смысл — остановить российское наступление, — пояснил Ткаченко.

По его словам, пока Москва держит паузу и требует более конкретных условий. Среди них, полагает эксперт, могут быть капитуляция Украины, ее демилитаризация, закрытие военных заводов, запрет авиации и полное изменение законодательства, включая конституцию.

Очевидно, что все действия Российской Федерации, Украины и ее западных спонсоров говорят о том, что мы уже перешли к сущностной части ведения переговоров. Обратите внимание: Запад даже перестал поставлять существенные объемы вооружения на Украину. Это тоже очевидный элемент ведения переговоров с его стороны, — сказал Ткаченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

При этом Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.