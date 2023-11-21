Политолог опроверг сообщения о многочисленных беженцах у финской границы Политолог Марков опроверг сообщения о скоплении беженцев на границе с Финляндией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Никакого скопления большого количества беженцев на границе с Финляндией нет, заявил в беседе с РИАМО политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он назвал подобные сообщения враньем и попыткой ухудшить отношения с Россией.

Нет там никакого большого количества беженцев. Там есть желание Финляндии еще больше ухудшить отношения с Россией. <...> Это все чистой воды вранье и повод для закрытия границ, — высказал мнение политолог.

Он напомнил, что в течение предыдущих десятилетий экономические и гуманитарные отношения между двумя странами имели интенсивный характер, в результате чего большое количество людей пользовались погранпереходами, которые теперь оказались закрыты финскими властями. По словам эксперта, для этого и была придумана ситуация с большим количеством беженцев из арабских стран, которые якобы пытаются пробраться в Финляндию.

Ранее ряд СМИ сообщили, что за последние дни из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. Уточняется, что до границы они добираются с помощью российских автомобилистов, после чего продолжают путь на велосипедах.