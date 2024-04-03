Политолог описал, как изменится позиция НАТО по Украине после Столтенберга Политолог Макаркин: позиция НАТО по Украине с новым генсеком не изменится

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленскийи и Йенс Столтенберг

Позиция НАТО по Украине при новом генсеке не изменится, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. При этом он допустил изменения на уровне нюансов и акцентов, однако связаны они будут не с персоной, а с переменами, которые могут возникнуть в ситуации вокруг Украины.

Позиция НАТО по Украине при новом генсеке не поменяется. Генсек НАТО — международный чиновник, который должен заручиться поддержкой всех членов Альянса. [Действующий генсек Альянса Йенс] Столтенберг придерживается позиции «Украина может вступить в НАТО», но когда, не говорит. [И. о. премьер-министра Нидерландов Марк] Рютте будет делать то же самое, — считает эксперт.

По его словам, генсек должен учитывать позицию не только Европы, но и США как ключевого участника. Если генсеком станет Рютте, что он считает наиболее вероятным сценарием, то многое будет зависеть от того, кто станет хозяином Овального кабинета.

Если Байден, то ему будет удобнее и комфортнее, а если Трамп, то для НАТО может начаться турбулентный период, — говорит политолог.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте мог стать новым генеральным секретарем НАТО. По мнению Вашингтона, он бы отлично справился с этой ролью.