Политолог оценил юридическую силу резолюции ООН о репарациях РФ Киеву Политолог Михайлов: резолюция ООН о репарациях России Украине не имеет юридической силы

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Поддержка резолюции о необходимости России выплатить репарации Украине со стороны Генассамблеи ООН не имеет юридической силы, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов. Он уточнил, что вес имеют только решения Совета безопасности ООН, на которые Россия может наложить вето. Также эксперт заявил, что подобная политика ООН свидетельствует о том, что организация попала под влияние США и их союзников.

Резолюция Генассамблеи ООН <…> говорит, что эта организация полностью потеряла свою субъектность и стала объектом влияния американцев и их союзников. Сама она не имеет юридической силы. Ее имеют только решения Совета безопасности, где Россия имеет право вето, — заявил Михайлов.

Политолог считает, что резолюция репарациях нужна Западу, чтобы легитимизировать конфискацию российских золотовалютных резервов. Эксперт напомнил, что речь идёт о €300 млрд, которые, по его мнению, хотят направить на восстановление Украины.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков ранее раскритиковал проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву со стороны РФ, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов. В ходе выступления на 11-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН дипломат отметил, что проект «не выдерживает никакой критики» с точки зрения международного права.