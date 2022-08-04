Политолог оценил высказывание Шрёдера об энергетическом кризисе ЕС Политолог Камкин: Шрёдер справедливо высказался об энергетическом кризисе в ЕС

Фото: Jens Schicke/Global Look Press

Герхард Шрёдер

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер справедливо высказался об энергетическом кризисе в Европе, считает политолог Александр Камкин. По его мнению, Шрёдер, не являясь действующим политиком, имеет возможность называть вещи своими именами, но, к сожалению, нынешнее немецкое правительство не прислушивается к его трезвым суждениям, пишет «ПолитЭксперт».

Статусом действующего политика он все-таки не обладает, что дает ему большую свободу действий и возможность называть вещи своими именами. Он абсолютно здраво высказался об энергетическом кризисе в Европе. К сожалению, большинство европейских политиков у него на родине, в Германии, пока слабо осознает всю глубину проблем, — заявил политолог.

Эксперт убежден, что отказ Запада признавать ошибочность введения антироссийских санкций приведет к углублению экономического кризиса и снижению конкурентоспособности европейской экономики. Он напомнил, что Европа уже испытывает трудности в стекольной и бумажной промышленности. Все это негативно скажется на благосостоянии простых граждан, отметил Камкин.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее подтвердил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что не собирается отнимать у правительства Германии посредническую роль в переговорах с Россией, однако не видит причин прекращать переговорный процесс со своей стороны. Бывший политик добавил, что правительство Германии несет «особую ответственность» за происходящее.

Бывший федеральный канцлер Германии также выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». В интервью изданию Stern он подчеркнул, что это позволит обеспечить поставки газа для немецкой промышленности и немецких домохозяйств в нынешних непростых условиях, тем более что строительство «Северного потока — 2» уже завершено.