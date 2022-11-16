Политолог оценил возможность появления российских ракет на Кубе Политолог Ищенко: на Кубе вряд ли появятся российские ракеты

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Российские ракеты вряд ли появятся на Кубе после встречи президента этого государства Мигеля Диас-Канеля и президента России Владимира Путина в Москве, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Ростислав Ищенко. По его словам, второго Карибского кризиса ожидать не приходится, потому как в 1962 году размещение ракет в близости от США имело смысл, поскольку тогда еще не появились межконтинентальные ракеты. Сейчас Россия может ударить по территории Штатов и со своей территории, поэтому размещение военных баз на территории Кубы было бы нецелесообразно, уточнил специалист.

Тогда это был аргумент. В нынешних условиях российские межконтинентальные ракеты через 20 минут после пуска попадут по любой точке США, а стратегическая авиация способна донести ядерные боезаряды до США в течение нескольких часов, взлетая с аэродромов наших областей. Ядерные подлодки постоянно дежурят в океане. Проблем встречного удара у России нет. Мы постоянно держим на лазерном прицеле Вашингтон, — заявил Ищенко.

Политолог уточнил, что Гавана ждет от Москвы совета в области перехода от государственного планирования к смешанной экономике. Именно это, по его мнению, и будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран. Однако эксперт не исключил возможность появления базы для российского флота на острове, равно как и возможность развития военно-технического сотрудничества Кубы и России.

Ищенко уточнил, что размещение российских военных объектов на Кубе приведет к эскалации конфликта с США, что не нужно ни России, ни Кубе. Однако в рамках экономического сближения двух стран Россия могла бы взять на себя вопрос перевооружения кубинской армии, считает эксперт.

Политолог Александр Камкин ранее заявил, что на саммите G20 стало понятно, что антироссийский вектор западной политики пробуксовывает. Однако ожидать на таких мероприятиях поддержки российской политики пока нельзя, считает эксперт. По его мнению, европейцы еще не так прочувствовали последствия разрыва с Россией, чтобы поддержать ее. Также специалист уточнил, что Западу не удалось склонить на свою сторону страны Юго-Восточной Азии.